Policial militar é encontrado amarrado e baleado no Pará

Foto: Reprodução | Ele foi atingido por um tiro na cabeça, que passou de raspão, e também foi baleado nas costas.

Um policial militar da reserva foi encontrado baleado e com vários ferimentos provocados por golpes de faca. Ele estava amarrado e apresentava sinais de tortura. A vítima, identificada como cabo Daniel, foi localizada em uma área de mata próxima à rotatória de acesso ao mercado da Ceasa, um ponto bastante isolado e soturno. O ocorrido está sob investigação, mas, inicialmente, não há confirmação dos órgãos de segurança quanto à relação com os recentes ataques a policiais na capital paraense, onde pelo menos quatro agentes foram mortos nas últimas semanas.

O policial ferido foi encontrado por um grupo de pessoas que passava no local e o avistou caído no acostamento, próximo à estrada da Ceasa. Os populares foram em busca de ajuda e encontraram dois agentes operacionais da Ceasa trabalhando próximo ao local. Um deles, que não quis ser identificado, foi um dos primeiros a socorrer o cabo Daniel.

“Vieram comunicar a gente que tinha um rapaz caído do lado da estrada da Ceasa. Eu e outro fiscal fomos lá, e, quando chegamos, ele estava no acostamento, na mata, com as mãos amarradas, todo ensanguentado”, contou.

O policial estava consciente e conseguiu relatar aos agentes da Ceasa que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. Segundo a testemunha, ele mencionou ter sido alvo de um disparo que atingiu apenas de raspão o crânio, permitindo que ele mantivesse a consciência e pedisse ajuda ao perceber a presença de pessoas próximas. Além do ferimento na cabeça, o PM apresentava cortes nas costas, o que indica que também foi ferido a faca, segundo a equipe do Samu que esteve no local e o removeu para um hospital.

Ainda de acordo com o agente da Ceasa ouvido pela reportagem, a vítima relatou que o ataque teve início no bairro do Barreiro, onde o militar foi abordado e torturado, antes de ser abandonado na estrada da Ceasa. Os agressores levaram o carro do policial, um Toyota Etios branco, que ainda não foi localizado.

A Polícia Civil do Pará iniciou as investigações, mas ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime, que pode estar ligado aos recentes ataques a policiais na capital ou resultar de uma tentativa de assalto.

