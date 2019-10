Tribunal do Júri condena duas mulheres e encerra temporada em Novo Progresso

(Fotos:Jorge Tadeu) – O Tribunal do Júri Popular da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso encerrou a temporada 2019 com dois julgamentos realizados sucessivamente, nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, onde duas mulheres sentaram no banco dos réus.

Em dois dias com início na quinta-feira (03/10) e sexta-feira (0410) , o Tribunal do Júri de Novo Progresso colocou duas mulheres sentadas ao banco de réu.

Keila Regina Silva Moreira, réu confessa ter matado por vingança e Jaiane Silva de Jesus acusa de matar ex-companhejrio que colocou fim no relacionamento.veja os casos;

1º caso – KEILA REGINA SILVA MOREIRA, assumiu ter matado Josiel Rodrigues Brasil da Silva, com uma facada, nas margens do Lago Municipal no Carnaval de 2017. A Acusada teria matado por vingança pelo fato da vítima ter lhe esfaqueado dias antes. Os jurados acolheram as teses da Acusação, condenando a Ré por homicídio duplamente qualificado. A Sentença Final fixou pena de 12 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime inicialmente fechado.

2º caso – JAIANE SILVA DE JESUS, confessou ter matado seu esposo João Batista Costa da Silva, com um tiro de espingarda na cabeça enquanto este estava deitado numa rede. O motivo seria o fato do seu companheiro ter colocado fim no relacionamento. Os jurados acolheram as teses da defesa, condenando a Ré por homicídio qualificado privilegiado, ou seja, matou sob sem dar chance de defesa à vítima, sob forte emoção. A Sentença Final fixou pena restante em 07 anos e 07 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semi-aberto.

Em ambos os casos a Sessão foi presidida pela Exma. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, Dra. Liana da Silva Hurtado Toigo.

Na acusação, atuou o Promotor de Justiça da Comarca de Novo Progresso/PA, Dr. Gustavo de Queiroz Zenaide.

Pela defesa, como defensor dativo, atuou o advogado Dr. Edson da Cruz da Silva.

