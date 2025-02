Trio é preso após roubo de caminhão com carga milionária e perseguição em Mossoró

Eduardo – Divulgação/Polícia Civil Divulgação) – Três homens suspeitos de roubar um caminhão carregado com equipamentos eletrônicos avaliados em mais de R$ 1 milhão foram presos na tarde desta terça-feira (28), em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

A captura aconteceu após uma perseguição de mais de 15 quilômetros e troca de tiros com a polícia.

Roubo e sequestro do motorista

O crime teve início na cidade de Jaguaribe, no Ceará. Os suspeitos interceptaram o caminhão utilizando um Fiat Uno branco e atiraram contra o veículo para forçá-lo a parar. Dois deles, armados e portando um bloqueador de sinal veicular, renderam e encapuzaram o motorista, mantendo-o refém.

Após sequestrar a vítima, os criminosos seguiram para Russas (CE), mas precisaram abandonar o caminhão e o motorista depois que o sistema de rastreamento da carga bloqueou o veículo. Eles, então, fugiram em direção a Baraúna (RN), onde a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) foi acionada e iniciou uma operação para interceptá-los na RN-016.

Perseguição e troca de tiros

Ao serem abordados na rodovia, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e atiraram contra os policiais, que reviveram. A perseguição se estendeu por aproximadamente 15 quilômetros, com os crimes trafegando na contramão por diversas vias movimentadas de Mossoró, incluindo a BR-304 e a Avenida João da Escóssia.

A fuga terminou na Avenida Diocesano, no bairro 12 Anos, quando o veículo apresentou painel mecânico e um dos pneus furou. Os três homens tentaram escapar a pé, mas foram capturados pelos policiais.

Prisão e apreensão

Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 38, um bloqueador de sinal veicular e quatro celulares, incluindo o aparelho do motorista do caminhão.

Um dos crimes sofreu um ferimento na cabeça durante uma perseguição e foi atendido no Hospital Regional Tarcísio Maia. Exames médicos e laudos periciais confirmaram que o corte não foi causado por disparo de arma de fogo.

Os três foram autuados em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de Mossoró, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando se o grupo está envolvido em outros crimes semelhantes na região.

