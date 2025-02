Fã estuprado, drink batizado e furtos: o caos do show de Anitta em SP

(Foto: Reprodução) – Diversos fãs que estavam presentes no show dos Ensaios da Anitta, que aconteceu no domingo (26/1), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, usaram as redes sociais, após o evento, para relatar casos como bebidas batizadas com “Boa Noite, Cinderela”, furto de celulares e estupro.

O que se sabe:

O show da Anitta aconteceu no Estádio do Comercial, que fica na Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, no bairro Jardim Paulista, em Ribeirão.

Além da chuva, os fãs passaram por diversos perrengues.

Durante o evento, um homem foi estuprado após ter sido dopado. Ele preencheu um boletim de ocorrência (B.O. )sobre o caso.

Um casal de São Carlos, no interior paulista, relatou ao Metrópoles que a sua bebida foi batizada. Eles tiveram pertences roubados enquanto estavam apagados, do lado de fora da festa.

Caio Pierre, um publicitário de Monte Alto, teve o celular e carteira furtados durante o evento. Perdido dos amigos, ele teve que passar a noite na rua, tentando arrumar um jeito de chegar em casa.

Segundo o publicitário, ao menos 100 outras pessoas tiveram os celulares roubados no evento. Internautas também usaram as redes sociais para contar que perderam os seus aparelhos.

Casal teve drink batizado no show da Anitta

Um casal de São Carlos, no interior de São Paulo, alugou uma van com amigos para ir ao Ensaio da Anitta, em Ribeirão Preto. Os dois estavam na área open bar, separados do restante do grupo durante o evento. O casal, que preferiu não se identificar, contou ao Metrópoles que estava bebendo até aproximadamente a hora em que a cantora chegou no palco, por volta das 20h.

Um dos jovens informou que já não lembra de nada a partir deste momento, só tendo memória de quando chegou em casa, após o show. Ele contou que, no momento da entrada de Anitta no palco, o namorado também começou a se sentir desorientado e percebeu que havia perdido o celular. Os dois foram até o ambulatório, onde o médico chegou a perguntar se eles estavam usando drogas e se podia dar soro na veia de um dos jovens.

O namorado também percebeu, neste momento, que havia perdido o celular. Irritado com a situação, o jovem quis ir embora e os dois se dirigiram para a rua, na entrada no evento. O homem usou o celular do parceiro para pedir um carro de aplicativo para voltar a São Carlos, porém, o motorista não aceitou. Nesta hora, o namorado também perdeu a consciência e apagou.

O casal conseguiu encontrar os amigos no ponto de encontro por volta da 1h. O grupo, na mesma hora, suspeitou que os dois haviam sido drogados porque eles estavam “vomitando uma cor amarela muito forte, enquanto as outras pessoas da festa vomitaram vermelho, a cor da bebida”. No dia seguinte ao evento, já em casa, o casal ficou com náusea e fraqueza. Ao todo, eles perderam um celular, uma carteira com documentos, cartões, dinheiro, um óculos e uma bateria portátil.

Abuso sexual

O casal de São Carlos não foi o único no evento que acredita ter tido o copo batizado durante o evento. O Metrópoles apurou que um jovem estava com um grupo de amigos e foi estuprado durante o evento. Ele foi dopado em algum momento da apresentação e não se lembra de nada. O rapaz diz ter acordado no dia seguinte, com dores no orifício anal, e foi à delegacia para registrar o ocorrido.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que o caso é investigado pelo 8° Distrito Policial de Ribeirão Preto. Segundo a pasta, a vítima, um homem de 32 anos, compareceu à delegacia e prestou depoimento, contando o ocorrido. Foi expedida uma requisição para exame pericial no Instituto Médico Legal (IML) e as diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/16:20:30

