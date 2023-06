Trio é preso suspeito de matar e esconder corpo de homem atrás de uma igreja, em Marabá

Segundo a PM, um dos presos confessou o crime, o que permitiu a localização do corpo da vítima

Policiais militares prenderam um homem e duas mulheres suspeitos de homicídio, em Marabá, no sudeste paraense. Wilian Santos Bezerra, Eliane Silva dos Santos e Patrícia Alencar Coelho foram detidos na Vila Três Poderes, distante 100 km da sede daquele município. O corpo da vítima foi encontrado numa avenida atrás de uma igreja do município.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de desaparecimento na Vila Três Poderes. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Raimundo Nonato de Sousa Barbosa, de 37 anos, estava bebendo com Patrícia Coelho, Wilian Bezerra e Eliane Santos na noite de segunda-feira (5), quando houve uma discussão entre eles, por razões ainda desconhecidas.

Ainda segundo o portal Debate, o trio é suspeito de ter matado Raimundo Barbosa e escondido o corpo dele. De posse da informação, os militares realizaram diligências e conseguiram localizar Patrícia Coelho e Eliane Santos. A PM também encontrou uma foto de Wilian Bezerra e repassou para a guarnição de Brejo do Meio, onde os pais do suspeito residem.

A guarnição de Brejo do Meio realizou buscas e capturou Wilian Bezerra. Ele, ainda segundo a Polícia, confessou o crime e deu a localização do corpo da vítima. Os policiais foram até o local indicado: avenida Juquita, atrás da igreja Adventista, na Vila Três Poderes, e encontraram o corpo da vítima.

A PM preservou a cena do crime e acionou o Instituto Médico Legal (IML), para fazer a remoção do corpo. Já os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Marabá. As prisões ocorreram na quarta-feira (7).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2023/09:28:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...