Tripulação de submarino gravou “adeus” em vídeo; assista!

Os tripulantes cantaram a música Sampai Jumpa, uma canção popular indonésia cujo nome significa “Adeus”. |Foto: Reprodução

O KRI desapareceu enquanto realizava exercícios militares ao norte da ilha de Bali, com 53 pessoas a bordo.

O desaparecimento do submarino KRI Nanggala-402 deixou o mundo todo apreensivo, principalmente com as notícias sobre o estoque de oxigênio do veículo militar, que duraria poucos dias.

A Marinha da Indonésia confirmou que encontrou destroços do submarino desaparecido. O KRI desapareceu enquanto realizava exercícios militares ao norte da ilha de Bali, com 53 pessoas a bordo. Desde então, deixou de responder aos sinais.

Nesta terça-feira (27), a Marinha da Indonésia divulgou um vídeo onde os tripulantes aparecem cantando a música Sampai Jumpa, uma canção popular indonésia cujo nome significa “Adeus”.

De acordo com informações publicadas no portal Metrópoles, a música estava sendo cantada para o comandante Heri Oktavian.

“Não estou pronto para sentir sua falta, não estou pronto para deixá-lo”, diz parte da música.

Veja o vídeo!

Por:DOL com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...