Ataque a teatro de Mariupol matou 300 pessoas, diz Ucrânia; moradores estão morrendo de fome

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com 30 dias de conflito, a Rússia afirma que destruiu a maior reserva de combustível do exército ucraniano. Uma unidade militar nos arredores de Dnipro também foi atacada, provocando a destruição de dois prédios, dizem os serviços de emergência regionais.

No dia 16 de março, as forças russas bombardearam um teatro que estaria abrigando vários civis, entre eles mulheres, crianças e idosos, em Mariupol. De acordo com a Câmara Municipal, o ataque provocou cerca de 300 mortos.

Autoridades de Mariupol, cidade da Ucrânia cercada pelos russos, pediram ajuda urgente, afirmando que há moradores locais morrendo de fome. Ainda de acordo com os ucranianos, centenas de milhares de civis estão sendo levados à força para a Rússia. (As informações são da Sic Notícias).

Autoridades ucranianas afirmam que áreas com civis estão sendo atacadas (Foto:EFREM LUKATSKY / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO) Autoridades ucranianas pediram ajuda urgente e afirmam que civis estão sendo levados à força para a Rússia

You May Also Like