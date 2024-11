Trump anuncia Elon Musk no governo dos EUA

Foto: Reprodução | Após a confirmação de seu nome, o bilionário usou o X para se pronunciar e prometeu “máxima transparência” no trabalho do departamento que vai comandar.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu uma promessa feita na campanha eleitoral e, nesta terça-feira (12/11), assegurou que o CEO da Tesla e da SpaceX, o bilionário Elon Musk, fará parte do staff de seu governo.

Naturalizado canadense e estadunidense, Musk irá chefiar o chamado “Departamento de Eficiência Governamental” ao lado do também empresário americano Vivek Ramaswamy.

“Juntos, esses dois americanos extraordinários abrirão o caminho para que minha administração desmonte a burocracia governamental, elimine regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais — essenciais para o Movimento ‘Salvar a América’”, declarou Trump em um comunicado.

Após o anúncio de seu nome, Musk usou o X (antigo Twitter) para se pronuncia e prometeu “máxima transparência” no trabalho do departamento que vai comandar, com divulgação on-line dos atos.

Ele também garantiu que estará atento aos pedidos da sociedade. “Sempre que o público achar que estamos cortando algo importante ou não cortando algo desnecessário, é só nos avisar!”, disse.

O milionário afirmou, ainda, que a população terá acesso a uma planilha de gastos do serviço público para acompanhar a aplicação de suas contribuições ao governo. “Também teremos uma tabela de classificação para os gastos mais insanamente idiotas do seu dinheiro de impostos. Isso será extremamente trágico e extremamente divertido.”

Novas indicações

Outros dois nomes também foram anunciados nesta terça pelo presidente eleito. O primeiro foi o de Pete Hegseth, apresentador da Fox News, indicado para ocupar o cargo de secretário de Defesa dos Estados Unidos. “Com Pete no comando, os inimigos dos Estados Unidos estão avisados: nosso Exército será grandioso novamente, e os Estados Unidos jamais recuarão”, disse Trump.

O segundo nome foi o de John Ratcliffe, que foi diretor de Inteligência Nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump, será o próximo diretor da CIA. “Ele será um combatente destemido pelos direitos constitucionais de todos os americanos, ao mesmo tempo em que garantirá os mais altos níveis de Segurança Nacional e a paz através da força”, informou o líder republicano.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) a nomeação da governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, como chefe do Departamento de Segurança Interna, um cargo poderoso no centro das políticas de imigração rigorosas do republicano.

“Kristi tem sido muito firme na Segurança da Fronteira. Ela foi a primeira governadora a enviar soldados da Guarda Nacional para ajudar o Texas a combater a Crise na Fronteira de Biden, e eles foram enviados um total de oito vezes”, declarou Trump em um comunicado.

