Mulher é atropelada por caminhoneiro durante ato na BR-364 em Cacoal, RO

Ela foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro) com um corte na cabeça. A mulher está consciente. (Com informações do g1 RO).

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros à Rede Amazônica, a vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, recebeu os primeiros socorros no local do acidente.

A Polícia Militar (PM) em Cacoal também foi acionada e conforme informações preliminares repassadas pela PRF, “os militares localizaram o indivíduo e estão com ele sob custódia, em um bairro próximo ao local do evento crítico”.

O motorista de uma carreta acelerou o veículo na direção de um grupo de bolsonaristas e acabou atropelando uma mulher na BR-364, em Cacoal (RO), na noite desta quarta-feira (30). Um vídeo feito no momento do acidente também mostra a carreta arrastando lonas que eram usadas nas barracas e várias pessoas correndo assustadas

