“Trump critica manejo florestal na Califórnia e ameaça cortar verba de combate a incêndios”

“Trump critica manejo florestal na Califórnia e ameaça cortar verba de combate a incêndiosCasa em chamas na Califórnia: destruição causada pelos incêndios florestais. (Foto: Josh Edelson/AFPO)

Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai cortar o financiamento federal à Califórnia para ajudar a combater os incêndios florestais registrados em todo o estado durante o período de ventos secos de outono. Trump escreveu no Twitter neste domingo (3) que o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, fez um “terrível trabalho de manejo florestal”.Trump escreveu que, todos os anos, quando os incêndios ganham força, o governador californiano vai ao governo federal para obter ajuda. “Não mais”, disse o presidente norte-americano, acrescentando que outros estados não registram o mesmo nível de incêndios. “Eu disse a ele no primeiro dia que nos encontramos que ele precisa ‘limpar’ o solo da floresta, apesar do que seus chefes, os ambientalistas, solicitassem dele.” Newsom respondeu também pelas redes sociais: “Você não acredita em mudanças climáticas. Está desculpado desta conversa”. A Califórnia vem sofrendo com incêndios florestais imensos.Tudo sobre:”

Fonte:Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.

