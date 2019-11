Preso na BR-230 com carro clonado do Tocantins, homem diz ter comprado carro em Santarém

Caminhonete furtada da cidade de Araguaína (TO) foi apreendido e levado para delegacia de Itaituba — Foto: PRF/Divulgação

Na delegacia, o condutor do veículo, José Farias de Sousa, relatou que comprou o veículo de um conhecido e que desconhecia a origem ilícita.

Um homem foi preso durante fiscalização de rotina realizada pela Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal, delegacia de Santarém, no oeste do Pará. A prisão ocorreu no dia 1º de novembro, por volta das 19h, na BR-230, no km 1100, em Itaituba.

Após verificação, os agentes notaram que o carro era fraudado (clonado), ou seja, os dados aparentes não condizem com o verdadeiro veículo. Foi constatado adulteração do VIN e número do motor, em relação a profundidade, espaçamento e localização desses elementos.

De acordo com a PRF, o verdadeiro veículo tem o registro de que foi furtado no dia 26 de julho, da cidade de Araguaína (TO), conforme o boletim de ocorrência.

O condutor do veículo, José Farias de Sousa, relatou que comprou o veículo de um conhecido seu em Santarém, e que desconhecia a origem ilícita.

Diante dos fatos, e considerando os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o veículo foi apreendido e apresentado à Polícia Judiciária de Itaituba, onde José permanece detido.

Por G1 Santarém — PA

02/11/2019 10h33

