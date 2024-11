Trump deve expulsar militares trans das Forças Armadas

Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump | Imagem: Reprodução / Instagram / @realdonaldtrump

Donald Trump planeja reverter a inclusão de transgêneros nas Forças Armadas, dispensando 15 mil militares e cortando financiamento para cirurgias de redesignação.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja reverter a política de inclusão de transgêneros nas Forças Armadas, adotada pelo governo de Joe Biden.

De acordo com o jornal The Times, Trump emitirá uma ordem para dispensar cerca de 15 mil militares transgêneros e barrar futuros alistamentos de pessoas trans. Essa medida foi uma das promessas de campanha de Trump.

Em seus comícios Trump anunciou que proibiria o Departamento de Assuntos de Veteranos de desperdiçar “um único centavo para procedimentos de mudança de sexo”.

“Esses preciosos dólares dos contribuintes deveriam ser destinados a cuidar de nossos veteranos necessitados, não para reembolsar experimentos radicais de gênero para a esquerda comunista. Também restaurarei a proibição de transgêneros nas forças armadas”, assegurou.

Trump também prometeu cortar o financiamento de cirurgias de redesignação de gênero pelo Departamento de Assuntos de Veteranos, redirecionando os recursos para o atendimento de veteranos.

A medida conta com apoio de Pete Hegseth, indicado para secretário de Defesa, que defende a expulsão de transgêneros do Exército, alegando que eles trazem “complicações” para as forças armadas.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2024/13:38:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...