TSE aprova sugestão de militares para teste em urnas eletrônicas

Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, em sessão da noite dessa terça-feira (13/9), uma proposta de biometria no teste de integridade das urnas para o dia das eleições. O projeto foi apresentado pelas Forças Armadas, que é integrante da Comissão de Transparência das Eleições. A decisão do plenário foi unânime.

“O teste de integridade continua igual, e dessas urnas algumas serão retiradas para a realização do teste de integridade com biometria. Isso será feito para nós testarmos e verificar realmente se isso [biometria] é ou não necessário estatisticamente”, disse o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

Segundo a sugestão dos militares, os testes devem realizados nas seções eleitorais e com a participação de eleitores. Eles devem usar biometria para destravar as máquinas de votação que serão testadas. Nem todos os equipamentos serão testados pela população. O proposta prevê apenas a aplicação em parte das urnas. (Com informações do Luana Patriolino – Correio Braziliense).

