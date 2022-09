Bioeconomia é destaque do Chocolat Amazônia e Flor Pará

Festival será de 22 a 25 de setembro com programação diversificada

Os produtos derivados da bioeconomia da Amazônia serão destaques no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – o Chocolat Amazônia e o Flor Pará 2022. Depois de dois anos, a programação voltará a ser presencial no Hangar Centro de Convenções. O evento será realizado no período de 22 a 25 deste mês, com a exposição de produtos derivados das cadeias produtivas do cacau, do chocolate, das flores e das joias genuinamente amazônicas.

Além de ser uma vitrine de fomento e desenvolvimento das cadeias produtivas, a tradicional programação aparece como oportunidade de intercâmbio entre os produtores das principais regiões de integração do Pará produtoras de cacau, entre as quais, a do Xingu, Lago Tucuruí, nordeste além de produtores da região metropolitana de Belém e da ilha do Combu.

Segundo informou a coordenadora geral da programação, Dulcimar Melo, engenheira agrônoma da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), o evento contará, também com a participação de palestrantes de outros estados como Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo, entre outros estados.Também estarão presentes especialistas de países como a Espanha, Trinidad e Tobago, Argentina, Estados Unidos e Portugal.

O espaço eclético, como destacou a coordenadora do evento, terá atrações para todos os gostos. “Teremos desde programações para adultos, como ateliê do chocolate e rodada de negócios, exposição de flores e plantas ornamentais e joias produzidas na nossa região, como também os espaços voltados para o público infantil. No ‘Cozinha Kids’ teremos mini cursos e recreações para as crianças”, anunciou Dulcimar Melo.

Os organizadores da programação esperam uma intensa participação do público. “Em todas as edições já realizadas, tivemos a presença maciça dos apaixonados pelos produtos da nossa bioeconomia; este ano, em especial, esperamos uma participação recorde, pois depois de dois anos sem a realização de maneira presencial, por conta da covid-19, o público terá acesso às mais variadas programações voltadas para os três segmentos produtivos”, garantiu Dulcimar Melo.

Produtores – Somente do Pará, segundo estimou a coordenadora do evento, participarão 500 produtores de cacau e empresários de chocolate, além de 100 produtores de flores e empreendedores de joias produzidas através do Polo Joalheiro São José Liberto.

Um desses produtores é o premiado João Evangelista, popular “Rogério”, que cultiva amêndoa de cacau no município de Novo Repartimento, na Região de Integração Lago Tucuruí. Morador do assentamento do Tuerê, Rogério alcançou no ano passado, o segundo lugar no prêmio internacional Cocoa of Excellence (Cacau de Qualidade) se destacando com a melhor amêndoa do continente sul-americano. Ele não esconde a expectativa em torno do próximo festival.

“Eu participei uma vez, mas este ano será bem interessante, pois da vez anterior eu ainda estava adquirindo conhecimento nesse tipo de evento; agora, depois de participar de outros eventos do ramo, eu conheci outros produtores, alguns até de outros países, como da Bélgica, por exemplo,”, destacou Rogério.

Ele citou, ainda, o apoio que recebe do governo estadual e da Fundação Solidaridad para participar de programações dentro e fora do Brasil.

SERVIÇO:

O Chocolat Amazônia e Flor Pará 2022 será de 22 a 25 de setembro no Hangar Centro de Convenções. Para ter acesso ao evento, basta doar 1 kg de alimento não perecível.

Para saber mais, basta acessar o site www.para.chocolatfestival.com ou o Instagram chocolat.festival. (Com informações de Rose Barbosa/Ascom Sedap Fotos: Ascom/Sedap).

