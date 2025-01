Turista de 22 anos escorrega em pedra e cai perto de precipício

Foto: Reprodução | Uma jovem de 22 anos sofreu um acidente ao tentar tirar uma foto próxima à válvula dispersora de água do Açude Orós, no interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (15). A vítima escorregou em uma pedra coberta por um lodo e caiu à beira de um precipício, em uma área de difícil acesso.

Resgate arriscado

O resgate foi realizado por agentes do 1º Grupamento de Bombeiros Civis do município de Orós, que precisaram utilizar cordas para garantir a segurança durante a operação. De acordo com os bombeiros, o local é escorregadio e apresenta risco elevado tanto para turistas quanto para equipes de resgate.

Após ser retirado do local, o jovem foi levado ao Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa com várias escoriações pelo corpo e suspeita de fraturas nas pernas. Contudo, ela decidiu buscar atendimento em Juazeiro do Norte, onde mora, e deixou o hospital em um veículo específico.

Local atrativo, mas perigoso

O acidente ocorreu em um ponto turístico de Orós, famoso pela beleza da queda d’água em forma de cascata, conhecido como “véu de noiva”. A região atrai muitos visitantes que buscam registrar fotos da paisagem, mas os bombeiros civis alertam para o risco de se aproximar das pedras ao redor da válvula do açude.

