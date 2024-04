Turista morre após cair dentro de um vulcão para fazer foto

Lihong aparentemente posando com a perna levantada e nuvens de gás sulfuroso pouco antes de sua queda mortal. | Foto: Reprodução

Turista chinesa de 31 anos morreu ao cair na cratera de um vulcão na Indonésia enquanto posava para fotos, mesmo após ser alertada sobre os riscos.

Huang Lihong, uma turista chinesa de 31 anos, morreu, no último sábado (20/4), após se aproximar da beira de um vulcão ativo na Indonésia para tirar uma foto e despencar de uma altura de 75 metros, a mulher caiu após tropeçar na própria roupa.

Huang, que estava com o marido em uma visita guiada a Ijen – um parque vulcânico em Java Oriental tinha a intenção de tirar uma “melhor foto”. O casal tinha subido ao topo do vulcão ativo, conhecido pelo popular fenômeno do “fogo azul”, para ver o nascer do sol. Porém, a turista acabou caindo dentro da cratera.

A mulher chegou a ser orientada pelo guia turístico, sobre os riscos de posar para fotos muito perto da abertura do vulcão. Huang manteve uma distância segura da borda da cratera após ser alertada, porém, o pior aconteceu.

Ainda de acordo com o guia, a chinesa foi aos poucos chegando perto da cratera. Uma foto que circulou na mídia local mostrou Lihong aparentemente posando com a perna levantada e nuvens de gás sulfuroso atrás dela pouco antes de sua queda mortal. O corpo da chinesa foi resgatado duas horas depois.

DICAS DE SEGURANÇA

Segundo a geóloga e cientista da Nasa, Rosaly Lopes, em entrevista à Folha de São Paulo, ela alerta que o turista ao visitar um vulcão, deve requerer alguns cuidados básicos, por exemplo, usar roupas específicas, como calça e botas. Segundo ela, se tropeçar e estiver de bermuda, a pessoa pode se machucar. As botas são necessárias, pois alguns vulcões estão em erupção, e o chão é muito quente.

Outra recomendação é, quando visitar montes ativos, contratar um guia além de seguir orientações desses profissionais em locais de potencial perigo.

Para a profissional, o turista nunca deve sair correndo ao ver uma explosão inesperada. De acordo com a geóloga, o modo correto de proceder nesses casos é ver para onde as “bombas”, os pedaços de rocha que são expelidos da boca do vulcão, estão indo e trilhar um caminho para outro sentido.

SINAIS DE QUE UM VULCÃO VAI ENTRAR EM ERUPÇÃO

Ao entrar em atividade, um vulcão dá sinais de que logo mostrará sua força, confira alguns exemplos desses sinais:

Tremores de terra;

Aberturas no topo da estrutura geológica;

Explosão de gases;

Nuvens de fumaça.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2024/12:53:54

