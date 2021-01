União de Rondonópolis tem mais um reforço para temporada 2021

O União Esporte Clube continua a montagem da equipe para a disputa da temporada 2021. Esta tarde, a diretoria Colorada anunciou a chegada de Luís Antônio Linhares, mais conhecido como Ferron.

Zagueiro experiente, de 35 anos tem passagens pela Ponte Preta, Sport, Criciúma e Figueirense e. agora, defenderá a camisa vermelha.

Natural de Rondonópolis, o zagueiro jogou a última temporada pelo Moto Club do Maranhão. Ferron retorna ao União para disputar o Mato-grossense 2021, Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

Por outro lado, o centroavante Genesis Fernandes, 30 anos, não faz mais parte do grupo do União de Rondonópolis. A confirmação da rescisão contratual foi publicada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Ele disputou três jogos pelo Colorado e marcou um gol, na semifinal do Campeonato Mato-grossense, diante do Dom Bosco.

Agora, o atleta defenderá as cores do Sport Club Atibaia, de São Paulo. Experiente, já têm passagens pelo Pouso Alegre, Iporá, Central, Boa Esporte, Moto Club, Altos, Bom Jesus EC, Grêmio Anápolis, Tocantinópolis, Anápolis, dentre outros.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...