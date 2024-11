Universitária morre após comer prato alterado sem aviso em restaurante

Foto: Reprodução | O caso foi revelado recentemente por seus pais, Joy e Grover Pickering, em entrevista à CBS News.

Alison Pickering, uma estudante universitária de 23 anos do Texas, faleceu no ano passado após sofrer um choque anafilático severo ao consumir um prato em um restaurante que frequentava regularmente. O caso foi revelado recentemente por seus pais, Joy e Grover Pickering, em entrevista à CBS News.

Segundo o relato dos pais, Alison havia pedido o prato mahi-mahi, que já havia consumido anteriormente sem qualquer problema. No entanto, a receita havia sido modificada, passando a incluir molho de amendoim — uma substância à qual ela era severamente alérgica. A alteração, no entanto, não foi comunicada aos clientes, e o cardápio não havia sido atualizado para refletir a mudança.

Após ingerir algumas garfadas, Alison percebeu os primeiros sinais da reação alérgica e usou imediatamente seu EpiPen, uma injeção de emergência para casos de anafilaxia. Apesar disso, seu quadro se agravou rapidamente. Ela conseguiu caminhar até a ambulância e conversar com os paramédicos, mas não resistiu e faleceu pouco depois, conforme relatado pela CBS News.

Joy e Grover Pickering, devastados com a perda, destacaram a importância de maior cuidado e transparência nos restaurantes. “Alison era cuidadosa com sua condição, mas foi traída por uma falha básica de comunicação. Ninguém deveria enfrentar esse risco ao comer fora”, afirmou Joy à emissora.

Os pais da jovem estão trabalhando em conjunto com organizações locais, como a Texas Restaurant Association, para implementar diretrizes que obriguem restaurantes a informar mudanças nas receitas, especialmente quando envolvem alérgenos. Eles esperam que o caso sirva de alerta para evitar tragédias semelhantes no futuro.

O restaurante envolvido no caso não comentou publicamente sobre o ocorrido, mas, segundo os pais de Alison, o estabelecimento se comprometeu a revisar seus protocolos internos.

