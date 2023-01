Policial colocou arma na cabeça de moradora de rua e a estuprou, diz testemunha

Policial é preso suspeito de estuprar moradora de rua – Foto: RICtv

A mulher conta que é a segunda vez que o militar abusa sexualmente de alguém na casa abandonada

Uma testemunha do caso do policial militar preso suspeito de estuprar uma moradora de rua em Londrina, no Norte do Paraná, contou detalhes do crime nesta quarta-feira (18). Ela revelou que o policial obrigou a vítima a fazer sexo oral e “cuspiu na cara dela” antes do ato.

Em entrevista à RICtv, a testemunha disse que é a segunda vez que o suspeito abusava sexualmente de uma mulher no mesmo local. A casa abandonada onde teria acontecido o crime é conhecida como “mansão dos noia”. “Vamos atrás de justiça, não é porque a gente mora no mocó que somos objetos”, disse.

Ela disse também que o policial estava fardado quando invadiu o local e que ficou traumatizada com o que aconteceu. “Eu deito e choro, pareceu que eu vejo ele fazendo aquilo, dando coronhada no joelho dela”.

O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira (18) pelo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Nelson Villa.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Mulher, comandada pelo delegado William Douglas Soares, que já ouviu seis testemunhas sobre o caso. (Com informações de RICtv e revisão de Guilherme Fortunato).



