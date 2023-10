Vale e Ero Copper vão desenvolver projeto de cobre no PA em conjunto

(Foto>Reprodução) – A Ero Copper fechou acordo vinculativo com a Vale Base Metals (VBM), subsidiária de metais básicos da gigante do minério de ferro, para o desenvolvimento conjunto do projeto de cobre Furnas. Pelo acordo, a produtora de cobre sediada no Canadá deverá realizar trabalhos de exploração e engenharia com aporte de até US$ 2 bilhões nos próximos cinco anos para assumir 60% do ativo de propriedade hoje exclusiva da VBM por meio da Salobo Metais.

Ero Copper faz acordo com Vale Base Metals que visa 60% de fatia em projeto no Pará

A Salobo Metais S.A, parte do negócio da Vale Base Metals (VBM), fechou um acordo com a Ero Copper para o desenvolvimento do projeto de cobre Furnas, na região de Carajás, no Pará, informou a Ero em comunicado ao mercado nesta segunda-feira.

O acordo prevê que a Ero, com sede no Canadá, terá uma fatia de 60% no projeto Furnas condicionada à conclusão de vários marcos de exploração, engenharia e desenvolvimento ao longo de um período de cinco anos, a partir da assinatura de um acordo definitivo.

Em troca de sua participação de 60%, a Ero financiará e realizará investimentos em um programa de exploração e engenharia em fases durante o período, disse a Ero.

“Acreditamos ser um projeto de classe mundial”, disse o CEO da Ero, David Strang, em nota.

“Esperamos que Furnas contribua ainda mais para o crescimento da produção de cobre na região mais ampla de Carajás e solidifique a posição do Brasil como líder na produção de minerais críticos com baixa intensidade de carbono.”

A VBM é uma subsidiária da brasileira Vale, criada recentemente para abrigar os ativos de metais básicos da mineradora, com a missão de destravar valor de empreendimentos que produzem matéria-primas para baterias em meio à expansão da eletrificação de veículos.

Furnas é um projeto IOCG (sigla em inglês para Iron-Oxide-Copper-Gold), localizado a aproximadamente 50 quilômetros a sudeste das operações de Salobo da VBM e a aproximadamente 190 quilômetros a nordeste do Projeto Tucumã, da Ero.

Cobrindo uma área de aproximadamente 2.400 hectares, o projeto está situado a 15 quilômetros de extensa infraestrutura regional, incluindo estradas pavimentadas, uma fábrica de cimento em escala industrial, uma subestação de energia e uma instalação de carregamento ferroviário da Vale, destacou a companhia.

A Vale não fez comentários adicionais ao que foi publicado pela Ero Copper. Valores não foram divulgados.

