Vanessa Lopes desiste do BBB24

A influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do ‘BBB 24’.

Nesta sexta-feira (19), a influenciadora digital Vanessa Lopes apertou o botão de desistência e deixou ‘BBB 24’.

A participante, conhecida por danças no Tik Tok e por acumular 40 milhões de seguidores nas redes sociais, vinha demonstrando alguns descontentamentos por sua trajetória no reality show.

Nesta quinta (18), Vanessa se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, ao criar uma série de teorias da conspiração e discutir om alguns participantes da casa.

Fonte: Por notícias ao minuto

