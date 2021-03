Vasco é derrotado pela Portuguesa-RJ na estreia do Carioca

Com uma equipe formada por jogadores formados nas categorias de base, o Vasco acabou derrotado por 1 a 0 pela Portuguesa, nesta quarta-feira, em São Januário.

Com o resultado, a Lusa soma três pontos no Campeonato Carioca. Já os Cruzmaltinos podem se ver pressionados logo no começo do Estadual.

A Portuguesa foi melhor na etapa inicial e abriu o placar com Dilsinho. Na etapa final, o Vasco melhorou, mas não conseguiu passar pela boa marcação dos visitantes.

Na próxima rodada, o Vasco viaja para encarar o Volta Redonda, no sábado. Já no domingo, a Portuguesa enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

O jogo – O Vasco começou o jogo com disposição. No entanto, os Cruzmaltinos sofriam na parte ofensiva e não levavam perigo à Portuguesa. A Portuguesa abafou a pressão inicial dos donos da casa e criaram a primeira boa chance da partida aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Dilsinho cabeceou com perigo. Depois, foi a vez de Chay cobrar falta e obrigar Lucão a fazer boa defesa.

De tanto insistir, os visitantes abriram o placar aos 31 minutos. Em nova cobrança de escanteio, Dilsinho cabeceou, desta vez para a rede.

O revés fez o Vasco voltar ao ataque com mais intensidade. Só que o Gigante da Colina continuava tendo problemas para criar bons lances. Nos minutos finais, Cayo Tenório cruzou rasteiro, mas Neguetti se antecipou e impediu a finalização de Tiago Reis. Com isso, a Portuguesa segurou a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco voltou com três alterações e quase empatou com um minuto. Juninho foi lançado na área e finalizou para grande defesa de Neguetti. Depois, foi a vez de Laranjeira aproveitar cruzamento e cabecear com perigo.

Depois do início intenso, os Cruzmaltinos não conseguiram manter o ritmo. A Portuguesa manteve a boa marcação e passou a aproveitar os espaços no ataque. Tanto que aos 33 minutos, Douglas Eskilo fez boa jogada, mas chutou mal.

Na parte final, o Vasco seguiu em busca do empate, mas viu a Portuguesa quase ampliar aos 40 minutos. Andrezinho acertou a trave de Lucão. Os cruzmaltinos continuaram sem poder ofensivo e teve que amargar a primeira derrota na temporada.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...