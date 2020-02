Mais de 600 PMs farão parte de esquema de segurança do Re x Pa

Uma reunião operacional foi realizada, nesta sexta-feira (7), na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com representantes das forças de segurança do Estado, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além dos representantes do Clube do Remo e Paysandu Sport Club, para alinhar e esquematizar os últimos preparativos para o primeiro clássico Re x Pa do ano. O jogo acontece no próximo domingo (9), no Mangueirão, em Belém.

Mais de 700 agentes de segurança estarão envolvidos no evento para garantir a segurança e mobilidade do torcedor que vai assistir a partida no Mangueirão. As equipes estarão espalhadas no entorno do estádio, nas vias de acesso e no Posto de Comando e Controle da Segurança Pública, onde as forças estarão monitorando e dando apoio.

“Estamos organizando os últimos detalhes para que o torcedor possa se dirigir ao estádio com segurança e mobilidade. Vamos agir para que todos tenham disciplina, dirigindo-se as vias de acesso até o início do jogo, desta forma podemos auxiliar ainda melhor na fluidez do trânsito, que estará obstruído desde as 10h, pela equipe do Detran e posteriormente pela Semob, que dará apoio a partir das 12h. Tudo está sendo articulado e programado para que o público possa ter acesso ao estádio com tranquilidade e sem causar transtornos nas vias que dão acesso ao Mangueirão”, explica o secretário Adjunto de Operações da Segup, Rômulo Rodovalho.

O Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN), juntamente com a Semob, darão apoio nas vias de acesso ao estádio pela Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Mangueirão e também, em frente ao Instituto de Medicina Legal (IML), para que o trânsito possa fluir com agilidade sem causar transtorno à população e ao público que vai assistir à partida.

Efetivo – a Polícia Militar estará presente no evento com 620 PMs, 10 motocicletas, além de 4 motos realizando rondas no entorno do estádio. A polícia civil atuará com o reforço de mais de 10 policiais no posto de comando e controle para atuar nas ocorrências. O Corpo de Bombeiros estará terá 92 técnicos responsáveis pela fiscalização e para dar apoio durante o evento.

Trânsito – O Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN), juntamente com a Semob, darão apoio nas vias de acesso ao estádio pela Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Mangueirão e também em frente ao Instituto de Medicina Legal do Pará (IML), para que o trânsito possa fluir com agilidade sem causar transtorno à população e ao público que vai assistir à partida.

Os anéis viários da Avenida Augusto Montenegro serão obstruídos para auxiliar o deslocamento até o Mangueirão, a partir das 10h. A Semob dará apoio no entrono e na frente do estádio a partir das 12h.

A partida entre o Remo e Paysandu inicia às 16h. Os portões do estádio serão abertos a partir das 13h.

