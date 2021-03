Grêmio atropela Brasil de Pelotas na estreia do Gauchão

Em noite de estreia no Campeonato Gaúcho, a equipe do Grêmio mostrou sua força no estadual.

O tricolor recebeu nesta quarta-feira o Brasil de Pelotas e, mesmo com o time reserva, anotou 4 a 1. Apesar da estreia, a partida foi válida pela 2ª rodada da competição.

A equipe de Renato Gaúcho foi superior do início ao fim, do campo defensivo até o ataque. Dominando os visitantes, o tricolor abriu o placar logo cedo, aos 14 minutos, com Lucas Silva convertendo o pênalti assinalado.

Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Ferreirinha guardar o seu tento – o atacante infiltrou na grande área e tocou de cabeça para encobrir o goleiro adversário. Ainda no primeiro tempo, Guilherme Azevedo ampliou o marcador apenas completando o lance de Pinares.

O Brasil de Pelotas diminuiu na segunda etapa, com André Krobel. Mas a noite era tricolor e Isaque anotou o quarto gol do Grêmio, sacramentando a vitória. O imortal ainda ficou sem Ferreirinha, expulso por acertar o rosto do marcador, mas não estragou a goleada.

