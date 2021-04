Vasco vence Tombense e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

Vascão garantiu R$ 1,7 milhão aos cofres. | Foto:Staff Images/Vasco

Gabriel Pec e Andrey marcaram em vitória do Trem Bala da Colina por 2 a 1

O Vasco venceu o Tombense por 2 a 1 nesta quarta-feira (7), em Tombos (MG), no estádio Almeidão. Com o resultado, a equipe vascaína, que contou com gols de Gabriel Pec e Andrey, se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, garantindo uma premiação de R$ 1,7 milhão. Daniel Amorim descontou para a equipe da casa, já no fim da partida.

Um detalhe curioso da partida aconteceu por conta de uma obra vizinha ao estádio, onde torcedores se aglomeraram, mesmo em meio à pandemia, para acompanhar a partida.

O próximo adversário do Vasco na competição será conhecido através de um sorteio da CBF ainda sem data para acontecer.

Neste fim de semana, o time cruzmaltino não terá compromisso e irá se preparar para o importante clássico contra o Flamengo do próximo dia 14, válido pelo Campeonato Carioca, no qual a equipe ainda se encontra em situação difícil em relação à zona de classificação.

