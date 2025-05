Veja foto que celular de Marília Mendonça tirou na queda do avião

Marília chegou a mandar mensagem antes do acidente dizendo que estava com medo | Foto: Reprodução

Ruth Moreira compartilha momentos emocionantes e revelações sobre a filha Marília Mendonça antes do trágico acidente aéreo.

A cantor Marília Mendonça fez história no cenário do sertanejo feminino, trazendo músicas emocionantes com letras que retratavam a realidade de muitos relacionamentos. Infelizmente, sua carreira foi interrompida em novembro de 2021, após um acidente aéreo. A cantou partiu deixando um grande legado na história da música.

Até hoje suas canções são lembradas e sua morte ainda é motivo de muitos questionamentos, já que ela partiu muito jovem, aos 26 anos, no auge de sua carreira. Sua memória é mantida por seus fãs e familiares. A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, inclusive, falou sobre os últimos momentos da filha antes do acidente que tirou sua vida.

“Sempre acordei ela [no quarto]. Não mudei nada, nem a decoração dela. O quarto está exatamente igual, não chamei ninguém para organizar as roupas. Está exatamente como ela deixou”, disse dona Ruth ao colunista Léo Dias.

Após a tragédia, a mãe da cantora recebeu todos os itens que estavam com Marília no dia do acidente. “Mais difícil é [lidar] com as coisas que vieram de lá [do acidente], o case [do violão] coloquei na outra casa. Tenho projetos para isso (…) A roupa ainda tem marcas do óleo, rasgada. Estamos guardando tudo isso. Dói, né?”.

Ela ainda afirmou que o celular que estava na mão de Marília ficou quebrado. Os outros aparelhos, um da cantora, um do produtor Henrique Bahia e outro de Abicieli Silveira, tio da artista, não sofreram danos.

Dona Ruth mostrou que no celular tem uma foto tirada na hora do acidente, às 15h17 do dia 5 de novembro de 2021. A tela aparece preta. “Foi o que mais me intrigou! Essa foi a hora do acidente, que o avião bateu na pedra. Eu falei com o Silveira, com meu irmão, 15h15. Ele disse que estavam quase pousando. Já tinham sinal.”

A mãe de Marília revelou ainda um áudio enviado pela filha durante a madrugada, por voltas das 4h, no dia do acidente, em que se questiona se vai morrer. Marília chegou a receber uma mensagem de Maraisa no grupo Só Nós, que tinha com as amigas Maiara e Maraisa: “Amiga, te amo”. Marília pergunta: “Por que está acordada?”. Maraisa responde: “Amo muito você, não esquece disso”. E Marília então responde em áudio: “Meu Deus, será que eu vou morrer?”, escrevendo depois: “Fiquei com medo agora”.

Dona Ruth conta que para matar a saudade da filha fica ouvindo e vendo vídeos de Marília e que também cheira as roupas dela. “Era o sonho dela. Ela morreu fazendo o que amava, não nasceu para ser outra coisa que não fosse cantar. Ela deixou um legado, como um cometa e fez um caminho. Precisava ser rápido. Eu daria tudo, até minha própria vida [para tê-la de volta]. Semprei aceitei os planos de Deus apesar de não ter entendido até agora. Fui eu que dei essa liberdade trabalhar na minha vida. Então se eu dei, Ele trabalha e Ele faz do jeito d’Ele.”

A cantor deixou o pequeno Léo, seu filho, fruto do relacionamento com Murilo Huff. “O Léo não fala mais que é o quarto da mamãe. Ele não procura mais ela aqui. (…) Não tínhamos babá. Foram de seis a oito meses sem babá. Eu não ia querer que uma babá cuidasse. Ficamos eu e Marília [cuidando].”

Fonte: Lana Oliveira – Revista Quem e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/09:12:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...