Veja quem é o candidato mais rico e o mais pobre na eleição de Novo Progresso em 2020

Gelson Dil (MDB) declarou bens que comprovam ser o candidato mais rico e Madalena Hoffman é a candidata a vice-prefeita mais pobre em dados do TSE, nesta eleição de 2020 em Novo Progresso. (Foto:Reprodução)



A oficialização de candidaturas para as eleições de 2020 encerrou no sábado (26/9), os candidatos já entregaram à Justiça Eleitoral todos os documentos necessários para o registro das suas postulações neste sábado (26). Entre os dados que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige dos candidatos está a declaração de bens, que mostra qual o patrimônio que eles possuem e aponta quem tem mais recursos próprios para encarar o pleito.

Vale salientar que de acordo com a Lei 13.878/2019, os candidatos só podem autofinanciar 10% do limite de gastos para o cargo disputado, diferentemente do que ocorria até 2018, quando eles poderiam bancar 100% das próprias campanhas, desde que não extrapolassem o teto.

Veja quem são os candidatos milionários e pobres na disputa.

Mais rico

Na cidade de Novo Progresso o Vice-Prefeito Gelson Dill (MDB) que também é Produtor Agropecuário, Paranaense da cidade de Salto do Lontra, Dill é o candidato com o maior patrimônio declarado até o momento, segundo o TSE o montante de R$2.921.681,67 Total em Bens. Na declaração Dill informou ter ; *SALDO EM CAIXA DOMICILIAR Dinheiro em espécie – moeda nacional R$220.000,00

*POSSE IMÓVEL RURAL COM 485,0 HÁ NA VICINAL GUISA MUNICIPIO DE ITAITUBA – PA, Outros bens imóveis R$550.000,00

*BENFEITORIAS EDIFICADAS FAZENDA CARAPUÇA BR 163 KM 1254 M/D A 12 KM DE FUNDOS – ITAITUBA – PA Benfeitorias R$238.500,00

*MOTO MODELO TRAXX JH PLACA NSL 9483, CHASSI: LAAAJKJG880004975 AVALIADA Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$2.500,00

*2473 CABEÇAS DE GADO ESPECIE BOVINO NELORE OUTROS BENS E DIREITOS R$1.900.000,00

*POSSE IMOVÉL RURAL DENOMINADO FAZENDA CARAPUÇA COM 2476,2 HA NA BR 163 KM 1254 M/D À 12 KM DE FUNDOS AQUI DECLARADO VALOR TERRA NUA Terra nua R$5.000,00.

R$2.921.681,67 Total em Bens

Segundo

Fabio Allan de Souza, (FABIO MILHAO-Republicanos) , é o segundo candidato com o maior patrimônio declarado até o momento, segundo o TSE o montante de R$ 2.658.000,00, é o total em Bens. Na declaração dois veículos, o CAMINHAO FORD F 4000 4X4) , tem o valor de R$ 120 mil reais. Milhão declarou ter uma m propriedade (terra nua) na cidade de Colniza no Mato Grosso avaliada e R$1,9 milhão e uma casa em Novo Progresso no valor de R$ 300 mil. Milhão Declarou ter;

*Uma casa Urbano Localizado na rua Jamanxim S/N barrio Sao Marcos Casa R$300.000,00

*DINHEIRO EM CORRENTE LEGAL DO PAIS Depósito bancário em conta corrente no País R$268.000,00

*FORD F 250 XLTL ANO 2003 2 PORTA Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$70.000,00

*LOTE DE TERRA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COLNIZA Terra nua R$1.900.000,00

*UM CAMINHAO FORD F 4000 4X4 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$120.000,00

R$2.658.000,00 Total em Bens.

Terceiro

O médico Tucano Fidêncio Campos (PSDB) é o terceiro candidato com maior patrimônio declarado até o momento, segundo o TSE: R$ 1.723.267,82 Total em Bens.

Entre os bens listados pelo postulante estão imóveis na cidade de Fernandópolis [CONSTRUÇÃO KITNET ÁREA TOTAL 450 M², LOCALIZADA NA PARQUE UNIVERSITÁRIO, FERNANDÓPOLIS – SP] no valor de R$ 360 mil, um terreno urbano na cidade de Tangará da Serra no Estado do Mato Grosso e declarou possuir único veículo VW GOL 1000 ANO/FAB 1996, no valor de R$ 8,500 (Oito mil e quinhentos reais). Declarou também;

*CONSTRUÇÃO ITEM 16 Outros bens imóveis R$300.000,00

*CONSTRUÇÃO KITNET ÁREA TOTAL 450 M², LOCALIZADA NA PARQUE UNIVERSITÁRIO, FERNANDÓPOLIS – SP Outros bens imóveis R$360.334,80

*casa residencial LT 17 QD 404 NA RUA 15 DE NOVEMBRO, JD EUROPA, NOVO PROGRESSO – PA Prédio residencial R$580.000,00

*CONSTRUÇÃO LOTES URBANOS EM COMODATO EM NOVO PROGRESSO – PA Outros bens imóveis R$362.885,00

*TERRA RURAL 4 HA Outros bens imóveis R$55.000,00

*APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO Outros fundos R$7.130,02

*LOTE URBANO LT 13 QDA 81 LOCALIZADO NA RUA CELSO ROSA LIMA, TANGARÁ DA SERRA – MT Terreno R$10.000,00

*DIVERSOS (MÓVEIS E ELÉTRODOMÉSTICOS) Outros bens móveis R$19.418,00

dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$20.000,00

*VEICULO VW GOL 1000 ANO/FAB 1996 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$8.500,00

R$1.723.267,82 Total em Bens

Quarto

O atual Prefeito Macarrão(PL), candidato à reeleição declarou à Justiça Eleitoral que possui R$ R$859.226,46 , em seu nome, sendo uma participação Societária de 100% das quotas da empresa U.S. Metais Preciosos Ltda. Macarrão Declarou; *Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma R$100.000,00

*Dinheiro em espécie Dinheiro em espécie – moeda nacional R$223.876,46

*Veículo tipo caminhonete marca Toyota, modelo HILUX CD 4×2 SR, Flex, ano/ modelo 2014, Placa OTP 3295 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$139.000,00

*Imóvel localizado na Rua Tiradentes, Casa R$24.500,00

*Veículo Marca/modelo Toyota HILUX, cd, 4×2, SR Flex ano/modelo 2013/2014, Placa OBN8019 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$75.000,00

*Posse de terras,do imóvel denominado Fazenda Santa Luzia Outros bens imóveis R$296.850,00

*R$859.226,46 Total em Bens

Vice-Prefeito

Na questão candidatos a Vice – prefeito o vereador Nego do Bento (PROS) lidera a lista e à Tucana Madalena Hoffman é a candidata com menor valor declarado em dados do TSE, nesta eleição de 2020 em Novo Progresso.

1-Nego do Bento (PROS)- R$524.815,69 Total em Bens

2-Claudia Kummer (Republicanos) – R$250.000,00 Total em Bens

3-Marconi da Unika – (patriota) – R$47.298,10 Total em Bens

4-Madalena Hoffman(PSDB) – R$10.000,00 Total em Bens

Confira as informações no site do TSE Clique AQUI.

Por:Jornal Folha do Progresso.

