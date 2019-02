Velocidade da internet no Brasil caiu, indica ranking da Netflix

Segundo medição do Netflix ISP Speed Index, todas as empresas analisadas apresentaram queda de velocidade no mês de abril

A Netflix acaba de divulgar o Netflix ISP Speed Index do mês de abril. Trata-se de um relatório mensal produzido pela empresa que aponta a velocidade real da internet fornecida por cada operadora em diversos países, inclusive no Brasil. Todos as empresas analisadas apresentaram queda na velocidade.

Como nota o site OlharDigital, a redução acontece após um pico de velocidade ter sido registrado no mês anterior. As operadoras com maior oscilação foram a Live TIM e a Net Virtua, que, mesmo assim, seguem na liderança da lista de provedores mais rápidos, com velocidade de 3,06 Mbps e 2,96 Mbps, consecutivamente. A Vivo Fibra (2,84 Mbps) ocupa a terceira posição, seguida pela Algar (2,43 Mbps), Vivo Internet (2,17 Mbps) e Oi (2,17 Mbps).

Como cita o Olhar Digital, essa é a segunda menor média registrada no ranking nos últimos 12 meses, perdendo apenas para o mês de fevereiro.

O ISP Speed Index da Netflix, divulgado mensalmente pelo serviço de streaming, lista a média de velocidade da conexão dos usuários da plataforma durante um mês, levando em conta todos os dispositivos disponíveis, exceto os que utilizam redes 3G ou 4G.

Fonte: Notícias ao Minuto.

