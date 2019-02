Detentos escapam de presídio onde estão presos da Lava Jato

Quatro já retornaram ao Complexo Médico Penal de Pinhais e dois permanecem foragidos

Seis detentos escaparam na tarde deste domingo (13) do Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, onde estão presos da Lava Jato como o ex-deputado Eduardo Cunha. Quatro dos homens que participaram da fuga foram recapturados e os outros dois continuam foragidos.

Os presos não tinham contato com os acusados pela Lava Jato, que ficam na sexta galeria. De acordo com a coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, os homens conseguiram fugir pelo telhado da presídio ao furarem a laje de uma das celas do Pavilhão 3.

Um procedimento administrativo será aberto para investigar o caso, segundo informações do Departamento Penitenciário do Paraná.

Fonte: Notícias ao Minuto.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...