Vendaval derruba barracão um morto outro ferido e deixa rastro de destruição em Castelo de Sonhos; Vídeo

Barracão destruído com a força do vento (Foto: Reprodução)

Distrito de Castelo de Sonhos ficou sem energia elétrica após a passagem dos fortes ventos pela comunidade.

Vendaval inesperado atingiu o distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira, localizada a 153 quilômetros de Novo Progresso, na tarde desta quinta-feira, 5 de outubro de 2023, com uma vitima fatal, outros feridos, causando prejuízos materiais significativos e deixando os moradores em alerta. A força do vento foi tão intensa que derrubou um barracão, além de danificar outras estruturas e deixar parte da comunidade sem energia elétrica.

Nas imagens registradas por moradores é possível ver que as estruturas metálicas do barracão não suportaram a força dos ventos e desabaram. Os pilares de sustentação foram arrancados , as paredes e cobertura também foram danificadas, assim como a rede elétrica local.

Vendaval derruba barracão faz vítimas e deixa rastro de destruição em Castelo de Sonhos;

Moradores que presenciaram a destruição relataram momentos de pânico durante a tempestade. “Tudo escureceu, não se via nada. Começou o vento e um barulho ensurdecedor. Foi muito rápido, a chuva demorou uns 30 minutos, mas o vento forte durou apenas 15 minutos e quando pude sair, já estava tudo no chão”, contou um vizinho do barracão destruído ao Jornal Folha do Progresso.

Vitimas- Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, um homem morreu e outro ficou ferido e foi socorrido e atendido na emergência do hospital de Castelo de Sonhos, estado de saúde não foi divulgado. A vitima fatal, um trabalhador, identificada como Jonathan Silva Sousa morador de Elianopólis-PA.

