Radialista Domingos Campos morre no Hospital Regional de Santarém

(Foto: Redes Sociais) – O radialista santareno Domingos Campos, mais conhecido como “Dodô”, morreu na noite de sexta-feira (6). Ele estava internado na UTI do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) para tratar de uma infecção na fístula utilizada na hemodiálise.

“Dodô” estava afastado da rádio 94 FM desde setembro do ano passado, após ter que passar por uma cirurgia neurológica.

Com carisma e uma voz inconfundível, o comunicador marcou as manhãs de sábado com o programa ‘A Hora do Brega’. Atuou também como repórter de rádio, TV e foi gerente da rádio 94 FM.

O radialista tinha 66 anos, era casado e pai de 4 filhos.

O corpo está sendo velado na Pax Jardins, de onde sairá às 17 horas para o sepultamento no cemitério São João Batista.

Nota de pesar Sindicato dos Radialistas de Santarém (Sintert)

É com o mais profundo pesar que lamentamos o falecimento do Radialista DOMINGOS CAMPOS, nosso querido “Dôdô”. A Diretoria do SINTERT- Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão de Santarém lamenta e se solidariza com a família e amigos. Recebam nossas condolências e amor nesse momento. Que vocês tenham força e paz para passarem por esse momento de dor.” “Não temos palavras para expressar nosso pesar e tristeza.

Que o Senhor Jesus receba nosso amigo em sua Glória.

Descanse em Paz!

