Vendedores de panelas são encontrados junto a carga de caminhão na Transamazônica, no Pará

Grupo de trabalhadores é resgatado nas margens da rod. Transamazônica, no Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Dezessete pessoas foram resgatadas de situação semelhante à escravidão em trecho da rodovia em Anapu, no sudoeste do estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um grupo de 17 pessoas que estava em situação parecida à escravidão em Anapu, no sudoeste do Pará.

As pessoas estavam dentro de um caminhão na rodovia BR-230, a Transamazônica, abordado no trecho do KM 510, e foram encontradas no sábado (29).

Segundo a PRF, o resgate foi feito após uma abordagem ao veículo. A equipe local localizou as pessoas no compartimento de carga do veículo, dividindo espaço com cargas e utensílios.

O condutor e o passageiro do caminhão disseram aos agentes que as pessoas saíram de Juazeiro do Norte, no Ceará, no último dia 13 de outubro, e teriam como destino a cidade de Alenquer, no oeste do Pará.

A viagem teria duração de dois meses e, neste período, as vítimas tinham que vender panelas.

O grupo afirmou à PRF que era submetido às condições degradantes, tanto no transporte, quanto nas instalações nas cidades em que paravam para realizar a atividade de venda dos produtos.

Durante os procedimentos de fiscalização, foi constatado que o veículo envolvido já havia sido flagrado em situação similar em 2020.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anapu, responsável pelas investigações. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 31/10/2022

