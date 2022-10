PRF aciona AGU para obter liminar contra protestos de caminhoneiros

Bloqueio por moradores também acontece na BR 163 em Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará. (Foto:Via WhatsApp)

De acordo com a instituição de segurança pública, negociação para ‘o retorno da normalidade do fluxo’ aconteceu de maneira imediata após início das interdições.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a Advocacia-Geral da União para obter uma liminar para proibir protestos de caminhoneiros por meio de uma liminar judicial. A instituição emitiu nota na manhã desta segunda-feira (31), após as várias interdições de caminhoneiros nas rodovias brasileiras. Os motoristas contestam os resultados das urnas, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

