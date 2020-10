Vereador do município de Tucumã morre em acidente de carro

O velório de ‘Savanas’ aconteceu às 10h de domingo (18) no Plenário Legislativo. – (Foto:Reprodução

O vereador do município de Tucumã, sul do Pará, Anivaldo Julião de Lima, conhecido como ‘Savanas’, de 61 anos morreu após sofrer um acidente de carro na tarde do último sábado (17). De acordo com a Polícia Civil, o político estava como carona de um veículo que foi atingido por uma caminhonete que entrou na contramão e bateu de frente com o carro.

Ainda segundo a Polícia, o acidente aconteceu por volta das 15h30 quando o vereador retornava de um compromisso de campanha na zona rural de Tucumã. O motorista do veículo menor, Paulo César Vieira, de 32 anos, ficou preso nas ferragens e morreu na hora. ‘Savanas’ ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santo Augustinho, em Tucumã, em seguida transferido de avião para um hospital em Belém, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à capital.

Uma terceira vítima, identificada como Valdiclei Pereira de Sousa, que estava no banco traseiro, também ficou ferida e está no Hospital Regional de Redenção. O estado de saúde dele é considerado estável.

O velório de ‘Savanas’ aconteceu às 10h de domingo (18) no Plenário Legislativo. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (19)

Por G1 Pa — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...