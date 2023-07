Vereador Juliano Simionato inova, cria canal digital para atendimento à população

Vereador Juliano Simionato inova no atendimento à população, lança o canal digital para toda a população interagir com o seu gabinete e ser participativo em seu mandato.

Uma ouvidoria on-line!

Acessando o canal “CIDADÃO PARTICIPA”, a população poderá fazer solicitações, sugestões, reclamações, elogios, denúncias e entrar em contato direto com o gabinete.

Nesse sistema o cidadão preencherá um formulário, seleciona o assunto, descreve e pode adicionar arquivo como: fotos, documentos e vídeo.

O mesmo após enviando cairá direto no e-mail institucional e no sistema do gabinete do vereador, para que os mesmos sejam encaminhados para os setores competentes, e sua assessoria estará interagindo com o cidadão informando o andamento da sua demanda.

Com o mandato participativo e com objetivo de ouvir a voz da população, o vereador Juliano Simionato, quer trazer à tona temas importantes de interesse da população.

Segundo o vereador, a população se utiliza das redes sociais para fazer reclamações e algumas ideias fantásticas, mas não chega ao seu objetivo.

O meu intuito com esse canal é essa aproximação, recebendo essas demandas e fazendo as cobranças junto ao Executivo Municipal.

Com um mandato participativo é possível construir políticas públicas mais eficazes e encontrar soluções mais rápidas de quem vive o problema na pele.

Sempre inovando para chegar até a população!

O canal do povo com o seu representante

Para participar é bem simples.

Link: www.cidadaoparticipa.com.br/vereadorjulianosimionato/

Tudo o que for atribuição do vereador, a população pode fazer as cobranças através do nosso gabinete on-line, finaliza o vereador.

Fonte: Ascom Ver. Juliano Simionato/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/05:25:27

