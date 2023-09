Mãe do motorista que sobreviveu de grave acidente na BR 163 mostra imagem do erro médico que levou filho a internação na UTI em hospital de Itaituba.

Thiago da Silva de 36 anos, perdeu o baço por erro médico – Negligencia foi diagnosticada após ser transferido para UTI do Hospital Regional de Itaituba – (Foto:Via WhatsApp)

O erro médico foi com paciente vítima de acidente na BR 163, morador de Novo Progresso

Mãe acusa erro médico no Hospital Municipal de Novo Progresso, paciente teve dreno colocado em locar errado, e perdeu baço e ficou entre a vida e a morte na UTI , em Hospital de Itaituba (Distante 400km de Novo Progresso) . A direção do HMNP, divulgou nota que uma investigação foi aberta para apurar os fatos. (leia nota abaixo)

Conforme relatos da mãe, o filho sofreu apenas ferimentos no braço esquerdo, foi necessário fazer pontos, quando foi internado no Hospital Municipal de Novo Progresso, e teve quadro clinico agravado, exames mostraram um liquido no pulmão, o medico colocou o dreno no baço , após isso o paciente apresentou pioras, e foi preciso ser transferido as presas para o Hospital Regional em Itaituba. Os exames mostram que houve erro médico, disse a mãe.

Nesta semana Sra. Marineusa (Baiana) , mãe do Thiago da Silva de 36 anos, postou nas redes um relato com imagem mostrando o ferimento do dreno em local errado. (veja abaixo)

Boa tarde, para todos de novo progresso aí está a prova, que eu baiana depiladora não estava com muita falácia e nem com muita especulação, eu só falo aquilo que eu tenho certeza, porque não gosto de fofoca, e para quem não me conhece eu já trabalhei 8 anos na saúde no mato grosso do Sul, e também sou formada em assistente social, em breve tenho mais informações para vcs. Ha outra coisa o nosso hospital municipal nem um político faz nada para mudar, lá não tem lençol, nem travesseiro nem cobertor, a única coisa que nosso político muda lá só a cor dele cada 4 anos, e vermelho e branco, azul e branco kkkkk sempre usa a cor do partido, o bem estar da população que dá o voto para eles na confiança que, vão fazer mudança para a população eu nunca vi nada, olha que eu já moro aqui a 24 anos 🤔

Desespero- De acordo com Sra. Marineusa mãe do Thiago da Silva de 36 anos, o filho teve complicações após erro médico, no hospital municipal de Novo Progresso. Thiago foi internado consciente com ferimento no braço esquerdo, foi necessário fazer pontos, não havia outra complicação. O hospital municipal fez raio-x, não encontrou nada de anormal, apenas um problema de sujeira no pulmão e colocaram um dreno (errado) no baço. A mãe após solicitação do médico para fazer bateria de exames, e vendo a piora no quadro de saúde do filho, questionou com o médico, foi quando levaram o paciente para uma clínica particular, onde realizou os exames solicitados, e já havia o dreno (dreno no baço), e teve posteriormente quadro de saúde agravado. Marineusa disse para reportagem do Jornal Folha do Progresso, que nesse momento ela entrou em desespero ao ouvir do médico; quer salvar seu filho, tire-o daqui o mais rápido possível.



Hoje a mãe agradece ao atendimento do Hospital Regional de Itaituba e de amigos que se empenharam para que o filho conseguisse ser internado o mais rápido possível, e comemora a recuperação, após de tudo que aconteceu. “Tudo que aconteceu com meu filho, já ocorreu com outras famílias aqui no Hospital de Novo Progresso, isso tem que ter um fim, precisamos lutar por dias melhores para todos”,comentou.

O acidente ocorreu na tarde da última quinta-feira, 24 de agosto de 2023, km 469 da BR-163, no Pará, segundo informações a colisão ocorreu devido a uma invasão de pista de um dos veículos.

Leia mais>Motorista que sobreviveu a grave acidente na BR-163 aguarda transferência para Hospital Regional em Itaituba

*Erro médico coloca paciente em risco de morte em Hospital de Novo Progresso,diz mãe

*Motorista morador de Novo Progresso sobrevive “milagrosamente” a acidente após carreta passar por cima de parte do veiculo na BR 163

A direção do Hospital Municipal divulgou nota

Até o presente momento, não recebemos qualquer contato da família do paciente em relação a esses incidentes. Pelo contrário, observamos a disseminação de áudios em grupos de WhatsApp que expõem o paciente e questionam a conduta da equipe médica.

Diante desses áudios, tanto o prefeito municipal quanto a secretária municipal de saúde ordenaram imediatamente a investigação do caso, mas precisamos ressaltar que, até o momento, não obtivemos relatórios médicos dos procedimentos realizados na cidade de Itaituba, o que dificulta a análise completa da situação. (Leia na integra a nota abaixo)

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/16:25:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...