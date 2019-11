Vereador ostenta maços de dinheiro e vídeo repercute nas redes sociais em MT; veja

Vereador disse que vídeo foi uma brincadeira entre amigos — Foto: Reprodução

Nilson Filho disse que foi uma brincadeira entre amigos e que não teve má intenção.

Vereador ostenta com dinheiro e vídeo viraliza em MT

O vereador Nilson Filho (PSD), de Nobres, a 151 km de Cuiabá, gravou um vídeo em que aparece ostentando maços de dinheiro. Segundo ele, o dinheiro é proveniente da venda de uma égua. O vídeo está repercutindo nas redes sociais.

No vídeo, Nilson diz ‘tô quebrado’ e mostra os maços de dinheiro, dando a entender que está sem dinheiro, mas segura os maços com R$ 30 mil em dinheiro. Depois, joga o dinheiro no chão.

Por telefone, o vereador disse que foi uma brincadeira e que não teve má intenção. Ele disse que enviou o vídeo para um grupo de amigos laçadores. Segundo o parlamentar, alguém compartilhou em outros grupos e, por isso, o vídeo ‘viralizou’.

