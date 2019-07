Vereador põe boné em bolo de aniversario de prefeito em frente ao Governador Helder Barbalho-Vídeo

(Foto:Reprodução)- Governador fez sinal de reprovação do ato praticado pelo vereador Cleone Teixeira dos Santos(MDB).

No dia 11 de Julho de 2019, o município de Pacajá recebeu a visita ilustre do Governador do estado: Helder Barbalho. Sendo que este vinha de uma maratona de visitas à alguns municípios da região da Tranzamasônica e Xingu.

No contexto da visita do chefe estadual estava o anuncio de vários investimentos na área de infraestrutura (asfalto em varias vias urbanas, construção de três pontes de concreto de pequeno porte, etc…). A data coincidiu com a data do aniversário do Prefeito local: Francisco Rodrigues de Oliveira (Chico Tozetti).

Boné no bolo

Tudo ocorria como uma festa; mas, uma cena chamou a atenção do público que registrou o fato com perplexidade. Pois, entre os presentes estavam o Governador e sua comitiva, deputados federais e estaduais, vereadores, idem. _De repente, apareceu o vereador CLEONE (Cleone Teixeira dos Santos[MDB] ), sendo que o mesmo, ao parabenizar o prefeito tirou o boné da cabeça e o colocou sobre o bolo do ilustre aniversariante. A cena observada pelo Governador que fez sinal de reprovação do ato ali praticado.

A população não deixou barato e o vídeo paralisou com inúmeros “memems” da cena.

Assista ao Vídeo;

