Carga com toras de madeira transportada ilegalmente é apreendida, no Pará

Havia 20 metros³ de diferentes espécies de madeira no caminhão abordado pelos policiais no km 36 da BR-010.

Um caminhão carregado de toras de madeira foi apreendido em Dom Eliseu, nordeste do Pará. A carga era transportada de maneira ilegal. A apreensão foi divulgada nesta sexta-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (As informações são do g1 Pará).

