Vereador reeleito de Magé é baleado pela própria mulher

O vereador foi reeleito em Magé com mais de 3.500 votos | Foto: Divulgação

Leonardo Freitas Bittencourt, 45 anos, usou as redes sociais para dizer que foi um ‘acidente’.

Rio – O vereador reeleito de Magé, na Baixada Fluminense, Leonardo Freitas Bittencourt, de 45 anos, foi baleado acidentalmente por sua mulher, Raquel Rocha, no domingo (13). Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fragoso. Segundo a assessoria da unidade de saúde, às 22h25, ele deixou o local sem autorização médica.

Em uma nota publicada em suas redes sociais, o vereador relatou o ocorrido como um terrível acidente. Ele agradeceu o apoio da população e pediu orações pela família: “Foi um terrível acidente. Não acusem sem conhecer os fatos e peço que respeitem a privacidade da minha família. Estamos todos bem, mas abalados psicologicamente pelo que aconteceu. E, para deixar claro: foi um acidente”.

Segundo o comando do 34º BPM (Magé), os policiais foram acionados para atender um homem ferido por disparo de arma de fogo. No local, Leonardo informou aos militares que sua esposa foi autora do disparo e indicou o local que ela estava.

A equipe foi até a local indicado e prendeu Raquel. Com ela, foi apreendida uma pistola com 16 munições. O caso foi encaminhado para a 66ª DP (Piabetá). De acordo com a Policia Civil, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

O vereador foi reeleito com mais de 3 mil votos na última eleição.

Fonte: Portal O Dia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/11:24:37

