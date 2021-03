Homem invade casa, mergulha pelado em piscina e reclama de cerveja quente

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Portal Ric Mais

Completamente alterado, o homem deu seu ‘showzinho’ e depois foi preso. (Foto:Reprodução) Uma moradora da cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, levou um grande susto na última segunda-feira (8). Durante a tarde, um homem completamente alterado invadiu o terreno da sua residência e entrou na piscina peladão. A mulher acionou a Guarda Municipal e o suspeito acabou sendo preso. Durante a ocorrência, os guardas municipais confirmaram que o suspeito estava alterado. O invasor foi levado a Delegacia da Polícia Civil.

