Vereadora passa mal, vomita sangue e morre aos 26 anos

Thais do Duca era natural da cidade e foi eleita vereadora em 2020, aos 22 anos, tornando-se uma das mais jovens representantes do legislativo local | Foto: Reprodução

Segundo a família da vereadora Thais Kelly, ela passou mal na terça. Parlamentar foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu.

Um caso está deixando a comunidade de Varjão, no sul do estado de Goiás, preocupada. Uma vereadora candidata a reeleição, morreu misteriosamente após passar mal. Ela ainda vomitou sangue e chegou a ser levada para o Hospital.

A vereadora Thais Kelly Ramos da Silva, conhecida como Thais do Duca (Podemos), de 26 anos, morreu após passar mal em Varjão, no sul goiano.

Segundo informações da assessoria da Câmara Municipal, a família da parlamentar relatou que ela passou mal, chegou a vomitar sangue e foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, mas não resistiu.

Candidata à reeleição

Thais do Duca era natural da cidade e foi eleita vereadora em 2020, aos 22 anos, tornando-se uma das mais jovens representantes do legislativo local. Com uma atuação voltada para o desenvolvimento social da região, a parlamentar vinha se destacando por seu trabalho comunitário e buscava a reeleição neste ano.

Em seu perfil nas redes sociais, uma amiga lamentou a morte da vereadora. “Era tão dedicada, esforçada e inteligente. Saiba que deixou um legado lindo, uma menina cheia de Deus, tinha tantos projetos. O meu coração chora a sua partida”, publicou.

