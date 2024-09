Aos 86 anos, morre ex-presidente do Peru Alberto Fujimori

Alberto Fujimori presta depoimento em 2013 — Foto: Martin Mejia/AP

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que liderou o crescimento econômico durante a década de 1990, mas foi posteriormente preso por abusos de direitos humanos decorrentes de uma guerra sangrenta contra rebeldes maoístas, morreu nesta quarta-feira. Ele tinha 86 anos.

Pessoas próximas o visitaram mais cedo nesta quarta, informando que ele estava em estado crítico.

Fujimori, filho de imigrantes japoneses, era o pouco conhecido reitor de uma universidade agrícola quando foi eleito para o cargo em 1990. Ele rapidamente se estabeleceu como um político astuto, cujo estilo prático produzia resultados, mesmo quando irritava os críticos por concentrar o poder.

Ele acabou com a hiperinflação que havia deixado milhões de peruanos desempregados, privatizou dezenas de empresas estatais e reduziu as tarifas comerciais, estabelecendo as bases para que o Peru se tornasse, por um tempo, uma das economias mais estáveis da América Latina.

Sob seu comando, o temido líder do maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, foi capturado, desferindo um golpe crucial em um movimento que, na década de 1980, parecia estar prestes a derrubar o Estado peruano. Guzmán morreu na prisão em setembro de 2021.

Mas muitos peruanos viram Fujimori como um autocrata depois que ele usou tanques para fechar o Congresso em 1992, reformulando a Constituição a seu gosto para promover reformas de livre mercado e leis antiterrorismo rígidas.

Uma série de escândalos de corrupção durante seus 10 anos de governo também virou a opinião pública contra ele.

Pouco depois de vencer uma terceira eleição em 2000 — alterando a Constituição para concorrer — surgiram vídeos de seu principal assessor e chefe de espionagem, Vladimiro Montesinos, distribuindo dinheiro para subornar políticos. Fujimori fugiu para o exílio no Japão.

Ele renunciou por fax de Tóquio e depois fez uma campanha sem sucesso para uma cadeira no Senado japonês.

Montesinos foi posteriormente capturado na Venezuela e preso, condenado pelas centenas de vídeos que gravou de si mesmo distribuindo subornos em dinheiro a políticos e executivos de empresas e da mídia.

Os casos contra Fujimori se acumularam, incluindo acusações de que ele havia ordenado o uso de esquadrões da morte em sua batalha contra os militantes do Sendero Luminoso.

Fujimori estava seguro no Japão — ele tinha dupla cidadania e o Japão não extradita seus cidadãos. Por isso, muitos ficaram chocados quando, em 2005, ele decidiu voltar ao Peru, aparentemente na esperança de ser perdoado e retornar à política.

Em vez disso, ele foi detido durante uma escala no Chile, extraditado para o Peru em 2007 e, em 2009, foi condenado e sentenciado a 25 anos de prisão.

