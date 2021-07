Vereadores de Novo Progresso e Sorriso articulam adesão de prefeitos à frente parlamentar dos 2 Estados

O presidente da Câmara de Vereadores de Novo Progresso (PA), Chico Souza, se reuniu,nesta segunda-feira 12 de julho de 2021, em Sorriso, com o prefeito Ari Lafin e defendeu a adesão dos prefeitos do Nortão à frente parlamentar interestadual de Mato Grosso e Pará para dar ainda mais força ao movimento que busca melhorar as condições da BR-163 do Nortão até Itaituba (PA), rota de escoamento de milhares de toneladas de grãos de Sorriso e demais cidades.

Na semana passada, os vereadores em Sorriso Wanderley Paulo e Celso Kozak, se reuniram com vereadores em Itaituba (PA) na busca de unir forças para solucionar os problemas logísticos, sociais e ambientais que os dois Estados enfrentam, bem como a necessidade de um laboratório para produção de soro antiofídico. Os problemas que a região Sul do Pará vem enfrentando, nos últimos quatro anos, desde que o Porto em Miritituba entrou em funcionamento, também foram abordados.

“Essa reunião é o primeiro passo para mostrar a bancada federal a necessidade dos dois Estados se unirem para resolver os problemas em comum”, analisou o vereador Wanderley Paulo. “Pudemos constatar inúmeros problemas semelhantes enfrentados pelas regiões Centro-Oeste e Norte do país. Sugerimos estreitar os laços e formar uma frente parlamentar para fortalecer nossas lutas por meio da troca de experiências e apoio mútuo. Sendo assim, hoje recebemos o Chico para mostrar a nossa cidade e o funcionamento do Legislativo e Executivo municipal”, acrescentou Wanderley.

Só Notícias (foto: assessoria)12/07/2021 14:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...