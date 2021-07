Ex morador de Novo Progresso e procurado por matar mulher a marretadas e abrir cova na frente dos filhos em Sinop (MT)

O suspeito fugiu quando viu a polícia se aproximando da casa | Foto: Divulgação Policia

Georgileis Cardoso da Silva, de 52 anos, foi morador do bairro Jardim América na cidade de Novo Progresso-PA, eles esta foragido da justiça do Mato Grosso.

Entenda o caso

Homem mata mulher a marretadas e abre cova na frente dos filhos

Os policiais encontraram a mulher no chão, amarrada com uma corda nos braços, muito ferida e coberta de sangue

Os crimes realizados contra mulheres demonstram a crueldade de criminosos. Casos de feminicídio e violência doméstica mudam a vida de famílias do Brasil.

Georgileis Cardoso da Silva, de 52 anos, é procurado pelo assassinato a marretadas e tijoladas de sua esposa. Os ataques aconteceram durante uma briga, na frente dos filhos.

Ele ainda chegou a cavar uma cova para esconder o corpo. O caso aconteceu em Sinop, em Mato Grosso, na última sexta-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos do casal acionaram a Polícia Militar com denúncias de que a mulher estava sendo espancada dentro de casa. O suspeito fugiu quando viu a polícia se aproximando da casa.

Dentro da residência, que estava com poças de sangue por vários cantos, os policiais encontraram a mulher no chão, amarrada com uma corda nos braços, muito ferida e coberta de sangue. Ela chegou a ser levada para o Hospital Regional em estado gravíssimo, mas não resistiu.

Os PMs ainda encontraram a marreta usada no crime e um buraco com 1,20 m comprimento, 80 centímetros de largura e 60 de profundidade, que o agressor teria começado a cavar para enterrar a mulher.

As crianças ficaram sob tutela do Conselho Tutelar, e o homem está foragido. A Polícia Civil registrou o crime como tentativa de feminicídio.

Georgileis Cardoso é procurado pela polícia e deve ser denunciado no 190 ou 197.

Com informações do Portal EM TEMPO

