Vestibular do Programa Forma Pará é suspenso pela segunda vez

Em 2020 a prova foi adiada no mês de abril por causa do pico da doença no estado.

A prova do vestibular do Programa Forma Pará, que seria realizada no dia 11 de abril, foi suspensa por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em consenso pelos representantes das instituições envolvidas por conta do aumento de casos de Covid-19.

Inicialmente, a prova estava prevista para dezembro de 2020, mas teve que ser adiada para abril de 2021 por causa da pandemia, que motivou mais essa suspensão sem previsão de nota data.

O Forma Pará vai selecionar os candidatos para cursos de nível superior ofertadas em 18 municípios e dois distritos de Belém. A edição 2020 do Programa teve editais lançados em outubro, com 995 vagas em 15 cursos. O programa foi lançado em 2019 e oferta cursos de nível superior em municípios onde não há campi de universidades públicas ou onde o curso demandado não é ofertado.

