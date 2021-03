Pescadores são resgatados após canoa afundar durante a tempestade no Rio Tapajós

(Foto:Reprodução) – Durante a forte chuva que castigou a cidade de Santarém ontem, quinta-feira (18), no início da noite, dois homens quase se afogaram enquanto pescavam no Rio Tapajós, próximo as Docas. No momento da forte ventania a embarcação em que eles se encontravam afundou.

De acordo com um áudio a circular nas redes sociais, enviado por uma das pessoas que atuou no resgate, por sorte os trabalhadores da área portuária ouviram os gritos dos pescadores e assim conseguiram resgatá-los.

Apesar do susto, os dois passam bem. As perdas foram somente materiais, pois sumiram nas águas a canoa, o motor e todos os materiais necessários para a captura dos peixes. Os homens, que são tio e sobrinho, foram atendidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e logo após encaminhados para o Hospital Municipal de Santarém.

