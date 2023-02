Viagem perdida: Anitta sai derrotada do Grammy

(Foto:Reprodução) – Anitta perdeu o Grammy 2023 de melhor artista revelação para a cantora Samara Joy, que já havia vencido outra estatueta na mesma noite, de melhor álbum vocal de jazz, por Linger Awhile.

Anitta e Joy concorriam contra Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg na categoria.

A indicação de Anitta veio em decorrência da explosão de “Envolver” nos serviços de streaming ao redor do mundo, seguida pelo lançamento do álbum Versions of Me. A brasileira levou prêmios em outras cerimônias americanas deste ano, como o VMA e o AMA

A cantora de jazz Samara Joy tem 23 anos e lançou em 2022 o seu segundo álbum, “Linger Awhile”, pelo prestigiado selo Verve. Ela também ganhou o prêmio de melhor álbum de jazz com vocais.

O prêmio foi anunciado por Olivia Rodrigo, ganhadora no ano anterior. A cerimônia do Grammy 2023 aconteceu neste domingo (5) em Los Angeles.

“Estou aqui por ser eu mesma, por ser quem eu sou desde nascer. Agradeço ao meu time, aos meus empresários, todo mundo da gravadora”, disse Samara. (Com informações Terra Brasil Notícias).

Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023

