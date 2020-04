Viatura da Equatorial Energia Pará se envolve em acidente no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso

(Foto:Rede Social) -O acidente aconteceu na manhã deste sábado (04), por volta das 10h30mn na Avenida Medeiros Maia no bairro Jardim Santarém Novo Progresso.

A viatura da Equatorial Energia Pará, saiu da pista e caiu em uma vala, por pouco não capotou. As causas do acidente não foi divulgada, a reportagem esteve no local o veiculo a havia sido retirado, ninguém se machucou.

Nota

A Equatorial Energia Pará informa que o colaborador está bem e que houve apenas danos materiais.

Internautas e divulgaram foto com texto que gerou dezenas de comentário no Facebook. Veja

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...