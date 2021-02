Moradores do bairro Jardim Santarém reclamam descaso das ruas e da falta de iluminação pública

Além das lâmpadas queimadas, moradores reclamam de lama e buracos na principal via de aceso ao bairro.(Foto:Via Facebook)

Problemas na iluminação pública traz insegurança para moradores, a via usada para acesos a faculdade Cavanis naquele bairro de Novo Progresso.

A dois meses a Prefeitura ainda não fez licitação e não fez contratação de empresa de iluminação para atender o serviço. “A taxa de iluminação vem na cobrança mensalmente,se não pagar corta a energia”.

O descaso do poder público deixa o cidadão, literalmente, no escuro, em bairro da cidade de Novo Progresso. Um problema que vai muito além da iluminação pública e coloca em risco a vida de quem mora e usa a estrada principal de aceso ao bairro que tem uma faculdade na cidade de Novo Progresso.

Moradora enviou relatos para Redação do Jornal Folha do Progresso que enviou a reportagem e confirmou o descaso. “A noite, luz mesmo só quando passa carro”. As lâmpadas dos postes estão queimadas. As poucas que funcionam não dão conta. Até para reclamar os moradores ficam “no escuro” quando pedem respostas.

A reclamação veio como pedido de ajuda para alertar as autoridades com o descaso. Publica ai, pede a moradora!

Prefeitura

A prefeitura pede calma para população , segundo o prefeito Gelson Dill (MDB), está organizando para iniciar os trabalhos, e reclama do período chuvoso.

Comentários de internautas

*“No primeiro momento a Prefeitura informou que estava em transição e resolvendo problemas da outra gestão”, para muitos isto não justifica o prefeito era o vice-prefeito só trocou de cargo, o povo quer resposta com trabalho.

**Em nota foi divulgado uma serie de serviços de recuperação de obras publicas, mas no dia dia a secretaria de obra não esta nas ruas, os problemas estão se agravando diante o caos deixado pela chuva.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

